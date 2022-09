FulvioFloridia : Oggi, Zhang, Brozovic, Pogba, Nuovo San Siro, Leao, Cristiano Ronaldo... - AskForManu_ : Passare da Mario Draghi a Giorgia Meloni è un po’ come passare da Cristiano Ronaldo a Moise Kean, quindi nulla di nuovo - cataldi_marco : Ragazzi è il nuovo Niang...?????? - SkyMaurizio : Il nuovo Ronaldo - ilgrandeiki : RT @CB_Ignoranza: Diventare l’idolo della folla dopo aver segnato il gol della vita nella partitella sotto casa. Jaefinho nuovo Cristiano… -

Calciomercato.com

Fin dall'infanzia, poi, l'Inter era nel suo destino: ''Il Fenomeno' era il mio idolo da ... 'La difesa a tre rappresentava qualcosa diper me. All'inizio ho fatto fatica, ma aiutare con ...IDOLO - 'Erail Fenomeno quando ero bambino perché facevo l'attaccante. Penso che tutti i ... IL PERIODO CON CONTE - 'Per me giocare a tre era qualcosa di, all'inizio facevo fatica. Anche ... Ronaldo di nuovo allo Sporting Mamma Dolores: 'Se non lui, suo figlio Cristianinho' Il 28 settembre 2019 la Juventus batte la Spal con Pjanic e Ronaldo, e Buffon supera Maldini, stabilendo un ennesimo record ...Carlo d'Inghilterra avrebbe copiato il logo di Cristiano Ronaldo. Questa è l'accusa mossa dal Sun e da diversi utenti in Rete. Parte male, insomma, il nuovo re. A pochi giorni dalla nomina, già finisc ...