Romina | le forti parole rivolte alla famiglia | “Volevo lasciare un testamento…”

Leggi su periodicoitaliano

(Di mercoledì 28 settembre 2022)Carrisi ha deciso di uscire allo scoperto parlando di un momento davvero molto delicato, facendo riferimento anche al testamento che ha realizzato perqualcosa di sé ai propri cari. In tutti questi anni i fan di Albano ehanno avuto modo di conoscere lil bellissimo legame che hanno costruito con i figli e anche il dolore immenso che è arrivato con la scomparsa di Ylenia, trascinando via con sé tutti loro. La scomparsa della giovane donna ha creato una ferita profonda come una voragine incredibile, che ognuno dei Carrisi ha vissuto a modo proprio cercando di liberare il dolore… così come ha fatto ancheCarrisi. “un testamento” Solo poche settimane faPower ha deciso di raccontarsi a cuore aperto al ...