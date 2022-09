Roma, la dea bendata bacia la Capitale: vince 127mila euro all’Eurojackpot (Di mercoledì 28 settembre 2022) Roma. La fortuna è cieca, questo si sa, e ha deciso di fare un salto anche nella Capitale. Nell’ultima estrazione dell‘eurojackpot non è stato centrato nessun 5+2. Ma è stato realizzato un 5+1 da 903.971,50 euro in Slovacchia. Ma non è tutto. eurojackpot: realizzato 5+0 da 127.449,40 euro Realizzati anche quattro 5+0 da 127.449,40 euro in Italia (1), Slovacchia (1), Svezia (1), Croazia (1). Il 5+0 italiano è stato realizzato a Roma (RM) presso il punto vendita Sisal Bar Cortina S.R.L. situato in Via Cortina D’Ampezzo, 335 con una schedina Schedina 3 Pannelli NF – riporta l’Agenzia Agimeg. Leggi anche: euroJackpot oggi 27 settembre 2022: ecco l’estrazione di stasera con i numeri vincenti Come giocare e la posta in ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 28 settembre 2022). La fortuna è cieca, questo si sa, e ha deciso di fare un salto anche nella. Nell’ultima estrazione dell‘jackpot non è stato centrato nessun 5+2. Ma è stato realizzato un 5+1 da 903.971,50in Slovacchia. Ma non è tutto.jackpot: realizzato 5+0 da 127.449,40Realizzati anche quattro 5+0 da 127.449,40in Italia (1), Slovacchia (1), Svezia (1), Croazia (1). Il 5+0 italiano è stato realizzato a(RM) presso il punto vendita Sisal Bar Cortina S.R.L. situato in Via Cortina D’Ampezzo, 335 con una schedina Schedina 3 Pannelli NF – riporta l’Agenzia Agimeg. Leggi anche:Jackpot oggi 27 settembre 2022: ecco l’estrazione di stasera con i numerinti Come giocare e la posta in ...

