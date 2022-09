Roma, incidente sulla Tangenziale est: galleria chiusa per ore (Di mercoledì 28 settembre 2022) Un incidente stradale ha costretto alla chiusura della galleria della Nuova circonvallazione interna. Un 54enne alle 7 e 30 di stamattina, ha perso il controllo del suo scooter, un Honda Sh, e, per cause ancora in corso di accertamento, è caduto. Le ripercussioni sulla viabilità Il sinistro ha completamente bloccato la viabilità sulla Tangenziale est sia per consentire le operazioni di soccorso, l’uomo è stato trasportato all’ospedale Umberto I di Roma, sia per liberare la carreggiata. Un disagio non da poco la chiusura della Tangenziale est nelle prime ore della mattina, quando i vari automobilisti sono in fila per raggiungere il lavoro. L’intervento per ripristinare il transito dei veicoli Ad intervenire sul posto sono stati gli uomini del Gruppo Tiburtino della ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 28 settembre 2022) Unstradale ha costretto alla chiusura delladella Nuova circonvallazione interna. Un 54enne alle 7 e 30 di stamattina, ha perso il controllo del suo scooter, un Honda Sh, e, per cause ancora in corso di accertamento, è caduto. Le ripercussioniviabilità Il sinistro ha completamente bloccato la viabilitàest sia per consentire le operazioni di soccorso, l’uomo è stato trasportato all’ospedale Umberto I di, sia per liberare la carreggiata. Un disagio non da poco la chiusura dellaest nelle prime ore della mattina, quando i vari automobilisti sono in fila per raggiungere il lavoro. L’intervento per ripristinare il transito dei veicoli Ad intervenire sul posto sono stati gli uomini del Gruppo Tiburtino della ...

