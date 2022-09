Roma | Ibanez si scopre | «Lotteremo per lo scudetto Mourinho buono e cattivo»

(Di mercoledì 28 settembre 2022) Il difensore dellaRogerha rivelato il grande obiettivo dei giallorossi parlando a Sport mediaset: le dichiarazioni Parla il difensore dellaRoger: TRICOLORE – «per lo, faremo sempre del nostro meglio per arrivare lassù in classifica. Lui è siacheche è importante. È sempre stato bravo con me e lo ringrazio tanto». L'articolo proviene da Calcio News 24.

La probabile formazione dell'Inter (3-5-2): Onana; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Gosens; Lautaro, Lukaku. La probabile formazione della Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Matic, Zalewski; Pellegrini, Zaniolo; Abraham.

A San Siro si affronteranno sabato 1° ottobre alle ore 18 Inter e Roma nel match valevole per l'ottava giornata di Serie A. I nerazzurri proveranno a dimenticare in fretta la batosta subita alla Dacia Arena. A riposo per motivi diversi Dybala, Abraham e Rui Patricio. Sono dodici i giocatori della Roma che sono partiti per la Nazionale con Pellegrini che ha però lasciato subito il ritiro azzurro per infortunio.