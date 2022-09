Rocchi: «Mariani è stato bravissimo sul fallo di Dest a Kvara, così si usa il Var» (Di mercoledì 28 settembre 2022) Il designatore arbitrale Gianluca Rocchi è intervenuto al Social Football Summit. Di seguito alcune sue dichiarazioni sul rigore assegnato al Napoli dieci giorni fa a Milano, contro i rossoneri. «Dalla tv, prima di vedere il replay, anch’io avevo pensato che Dest avesse preso la palla, così come l’arbitro Mariani. Poi è scoppiata una specie di rissa tra i calciatori – che non è andata oltre – e dunque Mariani ha sapientemente scelto di aspettare il check del Var, per capire se la decisione che aveva preso sul campo fosse giusta o meno. L’arbitro ha aspettato con freddezza e senza preoccupazioni e con le immagini, mano a mano, si è capito tutto». Rocchi si è complimentato con Mariani. «Mariani ha fatto esattamente ciò che gli abbiamo chiesto di fare. ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 28 settembre 2022) Il designatore arbitrale Gianlucaè intervenuto al Social Football Summit. Di seguito alcune sue dichiarazioni sul rigore assegnato al Napoli dieci giorni fa a Milano, contro i rossoneri. «Dalla tv, prima di vedere il replay, anch’io avevo pensato cheavesse preso la palla,come l’arbitro. Poi è scoppiata una specie di rissa tra i calciatori – che non è andata oltre – e dunqueha sapientemente scelto di aspettare il check del Var, per capire se la decisione che aveva preso sul campo fosse giusta o meno. L’arbitro ha aspettato con freddezza e senza preoccupazioni e con le immagini, mano a mano, si è capito tutto».si è complimentato con. «ha fatto esattamente ciò che gli abbiamo chiesto di fare. ...

