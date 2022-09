Risultato deludente, ma avanti con Salvini. Il bilancio di Rancan (Lega) (Di mercoledì 28 settembre 2022) Probabilmente l’aria in via Bellerio non era fra le più distese. Ma vista la delicatezza del momento e gli equilibri nel centrodestra, occorre evitare le fughe in avanti e le ricostruzioni affrettate. A ristabilire un po’ di ordine nella narrazione dei retroscena è il commissario regionale emiliano-romagnolo Matteo Rancan, presente al Consiglio federale. Commissario Rancan, al di là della “blindatura” del segretario Salvini, che aria tira in Lega? È innegabile che il Risultato di queste elezioni non ci abbia soddisfatto ma da questo noi ripartiamo per fare meglio e per fare bene. Chi attacca Salvini, attacca la Lega. Noi siamo abituati a tutelare il partito nell’interesse di chi crede nella Lega e degli Italiani che già in molte ... Leggi su formiche (Di mercoledì 28 settembre 2022) Probabilmente l’aria in via Bellerio non era fra le più distese. Ma vista la delicatezza del momento e gli equilibri nel centrodestra, occorre evitare le fughe ine le ricostruzioni affrettate. A ristabilire un po’ di ordine nella narrazione dei retroscena è il commissario regionale emiliano-romagnolo Matteo, presente al Consiglio federale. Commissario, al di là della “blindatura” del segretario, che aria tira in? È innegabile che ildi queste elezioni non ci abbia soddisfatto ma da questo noi ripartiamo per fare meglio e per fare bene. Chi attacca, attacca la. Noi siamo abituati a tutelare il partito nell’interesse di chi crede nellae degli Italiani che già in molte ...

BelpietroTweet : Il centrodestra ottiene una evidente maggioranza (44%) Fdi vola oltre il 25%, tiene bene Forza Italia, cede la Lega… - myrtamerlino : Astensione al 36,09. Oltre 1 italiano su 3 non ha votato. Un dato che fa male a tutti, ma deve fare riflettere sop… - G_Fan893 : RT @romanino48: Zaia: 'Risultato deludente, ora analisi seria sulle cause' TU sicuramente sei una delle cause, cialtrone! Tu, Fedriga e Gio… - Illungimirante : @Elisabetta231 @myrtamerlino Se dovessero portare avanti una strategia, come quando si doveva eleggere il PdR, bhe… - ZenatiDavide : Governo, Romeo: “Salvini ministro dell’Interno? Ha dimostrato di saper mantenere le promesse. Attaccarlo significa… -