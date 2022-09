Riprende la campagna vaccinale e la speranza è che la presenza di due nuovi vaccini bivalenti possa dare la spinta a immunizzarsi di più Ma c' è confusione tra le due tipologie disponibili

comunedipalau : la somministrazione a Palau, giovedì 6 ottobre, nell'ambulatorio della guardia medica di via degli Achei. Prenotazi… - MauroRossi75 : @SMAX6662000 @repubblica Speriamo che la Meloni rispetti quanto detto in campagna elettorale altrimenti riprende veramente la farsa. - cabezon29 : @IsabellaLuzzi15 @fa_se0 @amaricord Se faccio foto ad un soggetto prima o poi una foto equivoca la trovo.speravo fi… - ufodigiuda : RT @marioamusso: Alle 23:00 riprende la campagna elettorale. #maratonamentana - Strippilippi : RT @marioamusso: Alle 23:00 riprende la campagna elettorale. #maratonamentana -

... sia lavorare alla grande, ovviamente e soprattutto " a nero" sia al nord che a sud ... 'Inelettorale non ne parlano' Il primo andamento spontaneo della fine di Terra dei fuochi, ...'Sono onorato di aver potuto rappresentare la Lega come capolista in questaelettorale e ... Da domani il percorsoper cercare di rendere il luogo in cui viviamo migliore e, pensando ...