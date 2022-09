iconanews : Riforme: Donzelli,aggiornare Carta, democrazia italiana è matura - lillo_letterio : @creTania_ Paura no, ma significa perdere tempo @GiorgiaMeloni @FratellidItalia @LucioMalan @Donzelli Lasciat… - QuasiSalvatore : @Donzelli devi imparare a fa re i pompini con il culo, non le riforme… -

Agenzia ANSA

"Il capo di Stato eletto dal popolo Certo che ci piacerebbe, ma ledevono essere fatte possibilmente con dialogo tra tutti. Necessario riformare in alcuni ... Giovanni, a Radio Capital.L'intervista a Radio Capital del coordinatore nazionale Giovanni, lascia poco spazio all'immaginazione: 'Il capo di Stato eletto dal popolo Certo che ci piacerebbe, ma ledevono ... Riforme: Donzelli,aggiornare Carta, democrazia italiana è matura - Ultima Ora "Il capo di Stato eletto dal popolo Certo che ci piacerebbe, ma le riforme devono essere fatte possibilmente con dialogo tra tutti. Necessario riformare in alcuni punti la nostra costituzione. (ANSA) ...(Adnkronos) – “Siamo pienamente convinti che si debba attuare la legge 194, ma in consiglio regionale, in Liguria, Fratelli d’Italia voleva parlare anche dell’articolo 5, cioè quella parte che si rife ...