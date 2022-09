Richarlison del Tottenham condivide pensieri dopo essere stato preso di mira dal punto di vista razziale (Di mercoledì 28 settembre 2022) Abbiamo tradotto per voi questo articolo: Il Brasile ha vinto 5-1 sulla Tunisia ieri sera a Parigi, ma la partita è stata oscurata da un incidente razzista che ha coinvolto Richarlison del Tottenham. La squadra di Tite, ancora una volta, è apparsa magnifica durante l’ultima partita prima della Coppa del Mondo ed è stato Richarlison a segnare il gol della vittoria per la squadra sudamericana. Mentre la stella del Tottenham festeggiava all’angolo del campo, uno spettatore ha compiuto l’atto disgustoso di lanciare una banana all’attaccante. Il 25enne non si era reso conto di cosa fosse successo in quel momento, ma in un’intervista post-partita ha dichiarato di non sapere cosa avrebbe fatto se avesse visto la banana che gli veniva lanciata addosso. Richarlison è ... Leggi su justcalcio (Di mercoledì 28 settembre 2022) Abbiamo tradotto per voi questo articolo: Il Brasile ha vinto 5-1 sulla Tunisia ieri sera a Parigi, ma la partita è stata oscurata da un incidente razzista che ha coinvoltodel. La squadra di Tite, ancora una volta, è apparsa magnifica durante l’ultima partita prima della Coppa del Mondo ed èa segnare il gol della vittoria per la squadra sudamericana. Mentre la stella delfesteggiava all’angolo del campo, uno spettatore ha compiuto l’atto disgustoso di lanciare una banana all’attaccante. Il 25enne non si era reso conto di cosa fosse successo in quel momento, ma in un’interpost-partita ha dichiarato di non sapere cosa avrebbe fatto se avesse visto la banana che gli veniva lanciata addosso.è ...

