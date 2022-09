Ricerca oncologica femminile, QVC al fianco di Fondazione Veronesi (Di mercoledì 28 settembre 2022) (Adnkronos) – ‘Io non sono il mio tumore’: questo il messaggio di sensibilizzazione dell’edizione 2022 di Shopping4good, programma di shopping sviluppato da Qvc, player di riferimento del video-commerce, per sostenere la raccolta fondi per importanti cause come la Ricerca scientifica e la cura dei tumori tipicamente femminili. Un’iniziativa con la quale in ottobre, mese della prevenzione del tumore al seno, prosegue l’ormai consolidata collaborazione con Fondazione Umberto Veronesi per il supporto al progetto ‘Pink is good’, che mira a finanziare la Ricerca scientifica d’eccellenza ed educare alla prevenzione. La partnership tra Qvc Italia e Fondazione Umberto Veronesi è attiva dal 2015 – si legge in una nota – e ha già consentito sinora di finanziare oltre 20 ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 28 settembre 2022) (Adnkronos) – ‘Io non sono il mio tumore’: questo il messaggio di sensibilizzazione dell’edizione 2022 di Shopping4good, programma di shopping sviluppato da Qvc, player di riferimento del video-commerce, per sostenere la raccolta fondi per importanti cause come lascientifica e la cura dei tumori tipicamente femminili. Un’iniziativa con la quale in ottobre, mese della prevenzione del tumore al seno, prosegue l’ormai consolidata collaborazione conUmbertoper il supporto al progetto ‘Pink is good’, che mira a finanziare lascientifica d’eccellenza ed educare alla prevenzione. La partnership tra Qvc Italia eUmbertoè attiva dal 2015 – si legge in una nota – e ha già consentito sinora di finanziare oltre 20 ...

