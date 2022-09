Ricerca Neuromed, farmaci attivati dalla luce per combattere i dolori derivanti dal cancro (Di mercoledì 28 settembre 2022) Il dolore è uno dei problemi più importanti per alcuni pazienti oncologici. Anche se quello che viene definito “dolore di fondo” può essere controllato da farmaci oppioidi come la morfina, a volte si verificano episodi rapidi e improvvisi di sofferenza molto intensa, definiti Btp (BreakThrough cancer Pain). Uno studio pubblicato sulla rivista scientifica International Journal of Molecular Sciences apre ora la porta alla possibilità di dare sollievo a questi pazienti attraverso l’optofarmacologia, in altri termini utilizzando farmaci attivati dalla luce.La Ricerca è stata condotta, su modelli animali, dal Laboratorio di Neurofarmacologia dell’Irrcs Neuromed di Pozzilli in collaborazione con l’Università Sapienza di Roma, l’Università “Luigi Vanvitelli” di Napoli e ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 28 settembre 2022) Il dolore è uno dei problemi più importanti per alcuni pazienti oncologici. Anche se quello che viene definito “dolore di fondo” può essere controllato daoppioidi come la morfina, a volte si verificano episodi rapidi e improvvisi di sofferenza molto intensa, definiti Btp (BreakThrough cancer Pain). Uno studio pubblicato sulla rivista scientifica International Journal of Molecular Sciences apre ora la porta alla possibilità di dare sollievo a questi pazienti attraverso l’optofarmacologia, in altri termini utilizzando.Laè stata condotta, su modelli animali, dal Laboratorio di Neurofarmacologia dell’Irrcsdi Pozzilli in collaborazione con l’Università Sapienza di Roma, l’Università “Luigi Vanvitelli” di Napoli e ...

