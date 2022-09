“Resurrexit Cassandra” con Sonia Bergamasco al Teatro Vascello di Roma

(Di mercoledì 28 settembre 2022) foto di Marco Ghidelli– Dal 4 al 9 ottobre ildiospiterà “”. Ideazione, regia, scenografia, video Jan Fabre. Testo Ruggero Cappuccio,. Musiche originali Stef Kamil Carlens. Ruggero Cappuccio dà voce al prologo. Biglietteria spettacolo: intero € 25, ridotto over 65, under 26 e convenzionati € 18, ridotto studenti € 15. L’artista fiammingo Jan Fabre decide di affidare il ruolo della sacerdotessa inascoltata alla quale Ruggero Cappuccio ha dato voce, a una attrice italiana di primissimo piano, Soniamiglior attrice 2022 a Le Maschere delItaliano. La creazione ruota intorno alla resurrezione di un messia femminile. Una sacerdotessa, una ...

E poi Sonia Bergamasco diretta da Jan Fabre a Lucera (FG) in "Resurrexit Cassandra" e Chiara Francini con il suo "Una ragazza come io" a Forlì. Sono alcuni degli appuntamenti teatrali in scena nel ...