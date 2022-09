Regno Unito - Prezzi alle stelle per la ricarica (anche più di 3 euro/kWh) (Di mercoledì 28 settembre 2022) I rincari dovuti alla crisi energetica stanno facendo sentire i loro effetti sulle tariffe per la ricarica delle auto elettriche non solo in in Italia, ma anche nel Regno Unito. Secondo i risultati di una ricerca condotta da Mina, una startup inglese specializzata nei servizi di pagamento, i britannici possono arrivare a pagare anche più di 3 euro al kWh per poter alimentare le batterie dei loro veicoli alla spina. Aumenti a doppia cifra. In particolare, i dati raccolti tra giugno e agosto nello studio "Mina EV Report" sulla base dei consumi di oltre 32.500 punti di ricarica, mostrano una crescita a doppia cifra per le tariffe pubbliche e ancor di più per le utenze domestiche. Nel primo caso, il costo medio si è attestato su 65 pence/kWh (0,625 euro al ... Leggi su quattroruote (Di mercoledì 28 settembre 2022) I rincari dovuti alla crisi energetica stanno facendo sentire i loro effetti sulle tariffe per ladelle auto elettriche non solo in in Italia, manel. Secondo i risultati di una ricerca condotta da Mina, una startup inglese specializzata nei servizi di pagamento, i britannici possono arrivare a pagarepiù di 3al kWh per poter alimentare le batterie dei loro veicoli alla spina. Aumenti a doppia cifra. In particolare, i dati raccolti tra giugno e agosto nello studio "Mina EV Report" sulla base dei consumi di oltre 32.500 punti di, mostrano una crescita a doppia cifra per le tariffe pubbliche e ancor di più per le utenze domestiche. Nel primo caso, il costo medio si è attestato su 65 pence/kWh (0,625al ...

