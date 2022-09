Regione Liguria, Toti perde pezzi: il consigliere Anzalone è uscito dal gruppo “Cambiamo” (Di mercoledì 28 settembre 2022) Il consigliere regionale lascia “Cambiamo” con polemica: “Il progetto di unire i moderati ha perso vigore”, ma resta nel centrodestra Leggi su ilsecoloxix (Di mercoledì 28 settembre 2022) Ilregionale lascia “” con polemica: “Il progetto di unire i moderati ha perso vigore”, ma resta nel centrodestra

La Liguria di Toti proclama il diritto all'aborto Mentre il centrodestra a livello nazionale si prepara a governare, in Liguria (dove già governa con Giovanni Toti) si unisce alla sinistra per proclamare il diritto all'... La Regione a guida ... Elezioni in Liguria, Stefano Anzalone lascia il gruppo Cambiamo con Toti presidente 'Con rammarico comunico le mie dimissioni dal gruppo consiliare in Regione Liguria 'Cambiamo con Toti Presidente - scrive Anzalone - La decisione scaturisce dopo lunghi mesi di profonda riflessione ... Regione Liguria Mentre il centrodestra a livello nazionale si prepara a governare, in(dove già governa con Giovanni Toti) si unisce alla sinistra per proclamare il diritto all'... Laa guida ...'Con rammarico comunico le mie dimissioni dal gruppo consiliare in'Cambiamo con Toti Presidente - scrive Anzalone - La decisione scaturisce dopo lunghi mesi di profonda riflessione ... consiglio - Consiglio regionale del 27 settembre in diretta streaming