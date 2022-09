"Referendum sulle sanzioni contro Mosca": Orban ora sfida l'Ue (Di mercoledì 28 settembre 2022) La consultazione servirà a sondare l'opinione degli ungheresi in tema di sanzioni. La decisione di Orban è stata comunicata dal suo portavoce Zoltan Kovacs Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 28 settembre 2022) La consultazione servirà a sondare l'opinione degli ungheresi in tema di. La decisione diè stata comunicata dal suo portavoce Zoltan Kovacs

GuidoDeMartini : ?? ORBAN: REFERENDUM SULLE SANZIONI ALLA RUSSIA ?? “Le sanzioni contro la Russia sono state introdotte in maniera ant… - LaStampa : L’Ungheria di Orban sfida l’Ue: referendum sulle sanzioni contro Mosca per fermare l’aumento delle bollette - you_trend : ?? #BREAKING: Il Tribunale civile di Milano ha respinto il ricorso della lista Referendum e Democrazia di Marco Cap… - Nicolo230592 : RT @LaStampa: L’Ungheria di Orban sfida l’Ue: referendum sulle sanzioni contro Mosca per fermare l’aumento delle bollette - infoitinterno : L’Ungheria di Orban sfida l’Ue: referendum sulle sanzioni contro Mosca per fermare l’aumento delle bollette -