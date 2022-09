Referendum Donbass: la Russia rivendica la vittoria (Di mercoledì 28 settembre 2022) La Russia ha annunciato il risultato del Referendum in Donbass. La autorità hanno affermato che in tutte e quattro le regioni ha vinto con stragrande maggioranza l’annessione alla Federazione russa delle regioni. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky chiede di isolare la Russia. Referendum Donbass: cos’è successo? La Russia ha annunciato i risultati del Referendum, definito Leggi su periodicodaily (Di mercoledì 28 settembre 2022) Laha annunciato il risultato delin. La autorità hanno affermato che in tutte e quattro le regioni ha vinto con stragrande maggioranza l’annessione alla Federazione russa delle regioni. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky chiede di isolare la: cos’è successo? Laha annunciato i risultati del, definito

