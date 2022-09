Reddito di cittadinanza, Meloni da Caserta: Chi può, deve lavorare (Di mercoledì 28 settembre 2022) “Io non ci credo che voi in Campania volete essere ricordati solo per il Reddito di cittadinanza. Dovete chiedere di più e meritate di più. Bisogna fare assistenza dignitosa a chi non è in grado di lavorare, ma chi può deve lavorare perché non è possibile che si debba essere costretti a votare un’ala specifica solo perché si ha paura di perdere il Reddito di cittadinanza e non avere i soldi a fine mese. Siamo nella regione con l’Università più importante, nella patria dell’eccellenza con la mozzarella, non potete essere ricordati solo per il Reddito”. Così la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, dal palco di Caserta. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di mercoledì 28 settembre 2022) “Io non ci credo che voi in Campania volete essere ricordati solo per ildi. Dovete chiedere di più e meritate di più. Bisogna fare assistenza dignitosa a chi non è in grado di, ma chi puòperché non è possibile che si debba essere costretti a votare un’ala specifica solo perché si ha paura di perdere ildie non avere i soldi a fine mese. Siamo nella regione con l’Università più importante, nella patria dell’eccellenza con la mozzarella, non potete essere ricordati solo per il”. Così la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia, dal palco di. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

