Reddito di cittadinanza, la Commissione Ue invita gli Stati a rafforzarlo: “Svolge un ruolo chiave durante i periodi di recessione” (Di mercoledì 28 settembre 2022) Il Reddito di cittadinanza deve essere rafforzato, perché “è necessario un sostegno più efficace per combattere la povertà e promuovere l’occupazione“. Mentre in Italia Giorgia Meloni ha attaccato la misura di sostegno alle persone indigenti per tutta la campagna elettorale, promettendo il suo smantellamento da parte del futuro governo di centrodestra, dall’Europa arriva un’indicazione che va esattamente in senso opposto. Oggi la Commissione invita gli Stati membri a modernizzare i loro regimi di Reddito minimo, presentando la sua proposta di una raccomandazione del Consiglio per avere in ciascun Stato membro un Reddito di cittadinanza adeguato, che garantisca l’inclusione, sollevando le persone dalla povertà e promuovendo al contempo l’integrazione ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 28 settembre 2022) Ildideve essere rafforzato, perché “è necessario un sostegno più efficace per combattere la povertà e promuovere l’occupazione“. Mentre in Italia Giorgia Meloni ha attaccato la misura di sostegno alle persone indigenti per tutta la campagna elettorale, promettendo il suo smantellamento da parte del futuro governo di centrodestra, dall’Europa arriva un’indicazione che va esattamente in senso opposto. Oggi laglimembri a modernizzare i loro regimi diminimo, presentando la sua proposta di una raccomandazione del Consiglio per avere in ciascun Stato membro undiadeguato, che garantisca l’inclusione, sollevando le persone dalla povertà e promuovendo al contempo l’integrazione ...

marattin : A sinistra - in rosso - le zone con più alta concentrazione di reddito di cittadinanza. A destra - in giallo - le z… - Mov5Stelle : Chi vuole assumersi una responsabilità di governo sappia che sul reddito di cittadinanza come pure sul principio di… - ItaliaViva : La nostra sarà un'opposizione dura ma civile, riformista. Poi c'è l'opposizione di sinistra massimalista che difend… - marattin : Sul reddito di cittadinanza e i voti M5S. Buona lettura. - MrMandolino : Questo spiega perché in quel grafico, in Lombardia c’è un picco di voti M5S senza un corrispettivo per il reddito d… -