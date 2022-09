Reddito di cittadinanza, brutto colpo per i precettori | Così si perdono i soldi di ottobre (Di mercoledì 28 settembre 2022) Sono in arrivo brutte notizie per i precettori del Reddito di cittadinanza che nella mensilità di ottobre non riceveranno questi soldi. Una novità sgradita, considerato anche il periodo di crisi che stiamo attraversando. Molte famiglie di precettori del Reddito di cittadinanza dovranno fare i conti con i soldi il prossimo mese. Molti, infatti, non potranno beneficiare del bonus da 150 € disponibile insieme all’assegno di ottobre. Ecco chi non riceve i soldi ad ottobre (fonte web)La crisi economica che sta sconvolgendo tutto il Paese Il bonus da 150 € potrebbe essere un aiuto concreto per tutti quei cittadini che hanno difficoltà ad arrivare alla fine del mese. La ... Leggi su topicnews (Di mercoledì 28 settembre 2022) Sono in arrivo brutte notizie per ideldiche nella mensilità dinon riceveranno questi. Una novità sgradita, considerato anche il periodo di crisi che stiamo attraversando. Molte famiglie dideldidovranno fare i conti con iil prossimo mese. Molti, infatti, non potranno beneficiare del bonus da 150 € disponibile insieme all’assegno di. Ecco chi non riceve iad(fonte web)La crisi economica che sta sconvolgendo tutto il Paese Il bonus da 150 € potrebbe essere un aiuto concreto per tutti quei cittadini che hanno difficoltà ad arrivare alla fine del mese. La ...

