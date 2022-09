Real Madrid, Benzema torna a disposizione di Ancelotti (Di mercoledì 28 settembre 2022) Real Madrid, Ancelotti recupera Karim Benzema dopo l’infortunio: «Voglio giocare domenica. Ho fatto molto lavoro fisico» Karim Benzema ha recuperato dall’infortunio ed è tornato a disposizione di Carlo Ancelotti. L’attaccante del Real Madrid, dopo l’allenamento odierno, ha parlato ai microfoni del sito ufficiale del club. Di seguito le sue parole. RITORNO – «Sono felice di essere tornato con la squadra. Il tempo è passato e ho avuto modo di fare un precampionato. Mi sento molto bene, a mio agio. Voglio giocare domenica. Ho fatto molto lavoro fisico. Non ho toccato la palla, oggi è stato il mio primo allenamento. In questi giorni ho fatto tanta corsa e allenamenti di forza all’interno degli ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 28 settembre 2022)recupera Karimdopo l’infortunio: «Voglio giocare domenica. Ho fatto molto lavoro fisico» Karimha recuperato dall’infortunio ed èto adi Carlo. L’attaccante del, dopo l’allenamento odierno, ha parlato ai microfoni del sito ufficiale del club. Di seguito le sue parole. RITORNO – «Sono felice di essereto con la squadra. Il tempo è passato e ho avuto modo di fare un precampionato. Mi sento molto bene, a mio agio. Voglio giocare domenica. Ho fatto molto lavoro fisico. Non ho toccato la palla, oggi è stato il mio primo allenamento. In questi giorni ho fatto tanta corsa e allenamenti di forza all’interno degli ...

