“Quello se lo può scordare”. GF Vip 7: Elettra Lamborghini, porta in faccia alla sorella Ginevra (Di mercoledì 28 settembre 2022) Elettra Lamborghini entra a gamba tesa sul rapporto con la sorella Ginevra che ora si trova nella Casa del GF Vip 7. Più volte la cantante è stata tirata in ballo sulla questione soprattutto da quando la sorella ha iniziato il reality. E in occasione della puntata di lunedì 26 settembre Alfonso Signorini è tornato a parlare della cantante di Pem Pem e del suo rapporto con la sorella. Ginevra, tristissima per questa situazione, si è subito commossa e di tutta risposta Elettra, su Instagram, ha prima pubblicato (e poi rimosso) una frecciatina sulle note di Fabri Fibra. Non solo, poco più tardi su Twitter ed ha messo like ad un commento con scritto: “Secondo me Elettra per avercela così con la sorella è perché qualcosa ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 28 settembre 2022)entra a gamba tesa sul rapporto con lache ora si trova nella Casa del GF Vip 7. Più volte la cantante è stata tirata in ballo sulla questione soprattutto da quando laha iniziato il reality. E in occasione della puntata di lunedì 26 settembre Alfonso Signorini è tornato a parlare della cantante di Pem Pem e del suo rapporto con la, tristissima per questa situazione, si è subito commossa e di tutta risposta, su Instagram, ha prima pubblicato (e poi rimosso) una frecciatina sulle note di Fabri Fibra. Non solo, poco più tardi su Twitter ed ha messo like ad un commento con scritto: “Secondo meper avercela così con laè perché qualcosa ...

