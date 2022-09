Quasi mille iscritti alla 54ma Barcolana | ecco le istruzioni di regata

Leggi su nonsolonautica

(Di mercoledì 28 settembre 2022) Aprono da questa mattina le porte della sede della Società Velica di Barcola e Grignano per il ritiro delle sacche il completamento delle operazioni di iscrizione: alle 12 di oggi laedizione della(dall’1 al 9 ottobre 2022) contava 993. Tra questi, anche uno sfidante per Arca Fondi SGR, lo scafo americano Deep Blue atteso a Trieste a giorni. LedidellaNella giornata di oggi, inoltre, è stato celebrato con solito suono della campana l’arrivo degli Old Sailor (armatori che quest’anno festeggeranno le 20, 30, 40 o 50 presenze), ai quali verrà consegnata una targa commemorativa che potrà essere esposta in barca. “Si tratta di un riconoscimento al quale teniamo molto: ...