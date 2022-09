Quando rimanemmo senza luce | diciannove anni fa Blackout in Italia | 28 settembre 2003

Leggi su noinotizie

(Di mercoledì 28 settembre 2022) Chi scrive, quella domenica era di turno al giornale radio. Sveglia all’alba. Mano all’interruttore per accendere lain camera, clic. Buio. E buio in tutta la casa, niente cancello elettrico, semafori ed insegne spenti. In redazione, con l’emittente alimentata da gruppi elettrogeni, tramite il monitor delle agenzie, acceso, alle cinque, si iniziava a capire osa fosse successo. L’, esclusa la Sardegna, il 28eraelettricità. Per una dozzina di ore buona si dovette attendere perché tornasse laovunque. Un attentato? No. In colpo di Stato? No. Un ramo, in chissà quale punto della Svizzera, era caduto sul cavo della tensione per il trasferimento di energia elettrica all’. Un sistema mandato in tilt da un ramo secco, quel giorno in ...