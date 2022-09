Qual è l’obiettivo della Roma? Ibanez si sbilancia: la risposta lascia i tifosi a bocca aperta! (Di mercoledì 28 settembre 2022) L’avvio di stagione della Roma, fino ad oggi, è stato piuttosto altalenante. Ci si aspettava sicuramente Qualcosina in più dopo l’ottimo mercato, ciò nonostante i giallorossi si trovano a 13 punti in classifica e a meno 4 dalla capolista Napoli. In una recente intervistata rilasciata ai microfoni di SportMediaset, il difensore brasiliano, Roger Ibanez, ha parlato di quelli che sono gli obiettivi stagionali in casa Roma. Ecco, di seguito, le dichiarazioni rilasciate: Ibanez Mourinho Roma “Lotteremo per lo scudetto, faremo sempre del nostro meglio per arrivare lassù in classifica”. Poi il commento su Jose Mourinho: “Lui è sia cattivo che buono che è importante. È sempre stato bravo con me e lo ringrazio tanto”. Nicola ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 28 settembre 2022) L’avvio di stagione, fino ad oggi, è stato piuttosto altalenante. Ci si aspettava sicuramentecosina in più dopo l’ottimo mercato, ciò nonostante i giallorossi si trovano a 13 punti in classifica e a meno 4 dalla capolista Napoli. In una recente intervistata rita ai microfoni di SportMediaset, il difensore brasiliano, Roger, ha parlato di quelli che sono gli obiettivi stagionali in casa. Ecco, di seguito, le dichiarazioni rite:Mourinho“Lotteremo per lo scudetto, faremo sempre del nostro meglio per arrivare lassù in classifica”. Poi il commento su Jose Mourinho: “Lui è sia cattivo che buono che è importante. È sempre stato bravo con me e lo ringrazio tanto”. Nicola ...

Titti14760140 : @vecchiopaglia E il suo obiettivo qual'e'? Riprendere il potere per risentirsi giovine? Ma per cortesia... Ps se l'… - ant_delgiudice : @BC011a @luciodigaetano @loretecle ahahhaha e qual è l'obiettivo di un'organizzazione clandestina in un territorio… - gabrielecatania : RT @gabrielecatania: Da italiano ????, italiano di origini siciliane e campane ma nato nel cuore del nordest, sono davvero stanco dei comment… - gabrielecatania : Da italiano ????, italiano di origini siciliane e campane ma nato nel cuore del nordest, sono davvero stanco dei comm… - SOCIALISTA1974 : @scenarpolitici Per anni Berlusconi ha candidato, qui nella mia Sicilia, acerrimi nemici del 41 bis, chiaramente co… -

Sport Baseball, uno sport d'agilità e precisione Baseball, uno sport d'agilità e precisione Ma qual è lo scopo del baseball L'obiettivo è ovviamente quello di riuscire a segnare più punti rispetto alla squadra avversaria. A differenza di quanto accade in altri sport, come la pallavolo ad ... I 10 migliori libri sul coaching ...modo di fare ho il suo carattere) affinché raggiunga un obiettivo ... Lista dei migliori libri sul coaching su Amazon Ora l'elenco dei ... Trasformare i limiti in risorse Qual è il miglior libro per ... ANAC Maè lo scopo del baseballè ovviamente quello di riuscire a segnare più punti rispetto alla squadra avversaria. A differenza di quanto accade in altri sport, come la pallavolo ad ......modo di fare ho il suo carattere) affinché raggiunga un... Lista dei migliori libri sul coaching su Amazon Ora'elenco dei ... Trasformare i limiti in risorseè il miglior libro per ... Olimpiadi Milano-Cortina 2026, Protocollo d'Intesa Anac - Procura della Repubblica di Venezia