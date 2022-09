Putin recluta soldati in Buriazia, nell'estremo oriente russo (Di mercoledì 28 settembre 2022) Traduciamo la storia del media indipendente locale People of the Baikal e tradotta in inglese da Meduza. In via Shumyatsky, a Ulan Ude, la capitale della Buriazia, un’anziana donna con un foulard di lana tiene in mano una busta di plastica con dentro cinque stecche di sigarette Pietro il Grande. Sta aspettando che suo genero venga portato al centro di reclutamento. Ieri sera al 35enne è stato notificato un mandato di comparizione militare nel suo distretto natale di Barguzinsky, e presto dovrebbe arrivare a Ulan Ude. “Ho tre figli che sono già lì”, dice tranquillamente la donna. “Ora stanno prendendo mio genero. Vogliono tutti combattere. Tutti. Gli uomini hanno qualcosa che non va nel cervello”. Il telefono della donna squilla e lei risponde. Prima è calma, poi scoppia in un urlo: “Pasha, sei qui? Sì, ho portato le sigarette. Di’ a tutti che hai ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 28 settembre 2022) Traduciamo la storia del media indipendente locale People of the Baikal e tradotta in inglese da Meduza. In via Shumyatsky, a Ulan Ude, la capitale della, un’anziana donna con un foulard di lana tiene in mano una busta di plastica con dentro cinque stecche di sigarette Pietro il Grande. Sta aspettando che suo genero venga portato al centro dimento. Ieri sera al 35enne è stato notificato un mandato di comparizione militare nel suo distretto natale di Barguzinsky, e presto dovrebbe arrivare a Ulan Ude. “Ho tre figli che sono già lì”, dice tranquillamente la donna. “Ora stanno prendendo mio genero. Vogliono tutti combattere. Tutti. Gli uomini hanno qualcosa che non va nel cervello”. Il telefono della donna squilla e lei risponde. Prima è calma, poi scoppia in un urlo: “Pasha, sei qui? Sì, ho portato le sigarette. Di’ a tutti che hai ...

DragoDella : @AleksL74 Il sergente al primo giorno di addestramento: 'Siamo pronti a rispondere a Putin #okas per #okas. Tu rec… - PaoloBorg : @MauroAsara Macchè bufala???????????? Frasi del 2021??? Sono dello stesso giorno in cui Putin annuncia la mobilitazione!!… - miss_tepes : RT @lanf64: Il patriarca #Kirill, sostenitore di #Putin, recluta in chiesa: “Se morirete per il vostro Paese, sarete con Dio nel suo regno”… - astone_silvia : RT @lanf64: Il patriarca #Kirill, sostenitore di #Putin, recluta in chiesa: “Se morirete per il vostro Paese, sarete con Dio nel suo regno”… - CTAMELLINI : RT @lanf64: Il patriarca #Kirill, sostenitore di #Putin, recluta in chiesa: “Se morirete per il vostro Paese, sarete con Dio nel suo regno”… -