Pub di Livorno contro elettori Meloni? Contrordine compagni: “Tutti benvenuti” (Di mercoledì 28 settembre 2022) Roma, 28 set – Tempo di “Resistenza”: 24 ore. Non male, quasi un record. La Bua dell’Orate, pub di Livorno passato agli onori della cronaca per una presa di posizione social contro gli elettori di Giorgia Meloni, ha già cambiato idea. “Comunico a Voi e a Tutti che all’ingresso del mio locale non c’è la richiesta del proprio voto, non ci ho mai minimamente pensato lontanamente. Il mio locale è aperto a Tutti, chi vuole è il benvenuto e verrà trattato come ho sempre fatto: nel migliore dei modi”. E’ quanto scritto stamani su Facebook da Romina Matarazzo, titolare del locale al centro di una bufera social. contrordine dunque, o quantomeno parziale retromarcia. Vediamo perché. Il pub di Livorno contro gli elettori della ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 28 settembre 2022) Roma, 28 set – Tempo di “Resistenza”: 24 ore. Non male, quasi un record. La Bua dell’Orate, pub dipassato agli onori della cronaca per una presa di posizione socialglidi Giorgia, ha già cambiato idea. “Comunico a Voi e ache all’ingresso del mio locale non c’è la richiesta del proprio voto, non ci ho mai minimamente pensato lontanamente. Il mio locale è aperto a, chi vuole è il benvenuto e verrà trattato come ho sempre fatto: nel migliore dei modi”. E’ quanto scritto stamani su Facebook da Romina Matarazzo, titolare del locale al centro di una bufera social.rdine dunque, o quantomeno parziale retromarcia. Vediamo perché. Il pub diglidella ...

Giorgiolaporta : Cosa succederebbe se un #pub non volesse clienti neri, #ebrei, #gay o elettori di #Letta? L’intolleranza e l’imbeci… - domenicobas62 : RT @Giorgiolaporta: Cosa succederebbe se un #pub non volesse clienti neri, #ebrei, #gay o elettori di #Letta? L’intolleranza e l’imbecillit… - fra19570 : RT @Giorgiolaporta: Cosa succederebbe se un #pub non volesse clienti neri, #ebrei, #gay o elettori di #Letta? L’intolleranza e l’imbecillit… - mario_ciardi : RT @Giorgiolaporta: Cosa succederebbe se un #pub non volesse clienti neri, #ebrei, #gay o elettori di #Letta? L’intolleranza e l’imbecillit… - giomo2 : RT @Open_gol: Il pub “La Bua dell’Orate” li caccia con un comunicato su Facebook. La titolare spiega le sue ragioni -