Promuovere attività di formazione sui beni culturali (Di mercoledì 28 settembre 2022) Siglato ieri mattina il protocollo d'intesa tra la Soprintendenza e il Liceo Regina Margherita per Promuovere l'attività di formazione sui beni culturali del territorio salernitano. Nell'Aula Magna del Liceo di via Cuomo, a Salerno, la firma dei due dirigenti: Raffaella Bonaudo, Soprintendenza ABAP e Angela Nappi, Liceo Regina Margherita. Il Protocollo, fortemente voluto dalla dirigente scolastica del Liceo salernitano da sempre impegnata ad offrire ai suoi studenti un ventaglio di opportunità e conoscenza, è stato elaborato con l'intento di realizzare sinergicamente progetti, eventi, manifestazioni, attività formative e informative rivolte a valorizzare il patrimonio culturale artistico della città e del territorio salernitano e a rispondere in questo modo alle eventuali esigenze del ...

