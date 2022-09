Programmi TV di stasera, mercoledì 28 settembre 2022. ‘Il Commissario Montalbano’ sfida l’esordio della nuova edizione di ‘Emigratis’ (Di mercoledì 28 settembre 2022) Il Commissario Montalbano Rai1, ore 21.25: Il Commissario Montalbano Fiction, con Luca Zingaretti. “La Forma dell’Acqua”: Un esponente politico di spicco viene trovato morto nella sua auto in una zona malfamata. Tutti gli indizi sembrano portare verso l’amante dell’uomo, ma Montalbano non riesce a convincersi e continua a cercare la verità. Rai2, ore 21.20: Delitti in Paradiso – 1^Tv Serie Tv. 11×06 – Sensi di Colpa: Tre persone morte ed una in pericolo di vita a breve distanza di tempo tra di loro. I tre casi hanno in comune l’apparente aspetto di cadute accidentali in acqua, ma che cosa unisce le tre vittime? ore 22.30: Professor T – 1^Tv 1×06 – Il Figlio Devoto: James Samson, un imprenditore nel campo delle cellule staminali, decide di donare la maggior parte dei suoi beni in beneficenza, ma viene rapito e poi trovato morto. Rai3, ore 21.25: Chi ... Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 28 settembre 2022) IlMontalbano Rai1, ore 21.25: IlMontalbano Fiction, con Luca Zingaretti. “La Forma dell’Acqua”: Un esponente politico di spicco viene trovato morto nella sua auto in una zona malfamata. Tutti gli indizi sembrano portare verso l’amante dell’uomo, ma Montalbano non riesce a convincersi e continua a cercare la verità. Rai2, ore 21.20: Delitti in Paradiso – 1^Tv Serie Tv. 11×06 – Sensi di Colpa: Tre persone morte ed una in pericolo di vita a breve distanza di tempo tra di loro. I tre casi hanno in comune l’apparente aspetto di cadute accidentali in acqua, ma che cosa unisce le tre vittime? ore 22.30: Professor T – 1^Tv 1×06 – Il Figlio Devoto: James Samson, un imprenditore nel campo delle cellule staminali, decide di donare la maggior parte dei suoi beni in beneficenza, ma viene rapito e poi trovato morto. Rai3, ore 21.25: Chi ...

