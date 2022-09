Programma MotoGP, orari e tv GP Thailandia 2022: palinsesto Sky e TV8 30 settembre-2 ottobre (Di mercoledì 28 settembre 2022) A distanza di una settimana dall’avvincente Gran Premio del Giappone, i piloti del Motomondiale sono pronti a tornare in pista nel prossimo weekend: a partire da venerdì 30 settembre fino a domenica 2 ottobre è infatti in Programma il Gran Premio della Thailandia 2022. Se in Moto3 Izan Guevara pare sempre più vicino alla conquista del titolo, in Moto2 e MotoGP è ancora tutto da definire, di conseguenza non mancano spunti di interesse anche per questo altro appuntamento stagionale del Motomondiale: ci si avvicina sempre di più alla fine, ogni singolo punto può fare la differenza. Grazie a SkySportMotoGP e SkySportUno sarà possibile seguire in diretta tutti gli appuntamenti del fine settimana thailandese per tutte le categorie; su TV8 verrà invece trasmessa una sintesi ... Leggi su oasport (Di mercoledì 28 settembre 2022) A distanza di una settimana dall’avvincente Gran Premio del Giappone, i piloti del Motomondiale sono pronti a tornare in pista nel prossimo weekend: a partire da venerdì 30fino a domenica 2è infatti inil Gran Premio della. Se in Moto3 Izan Guevara pare sempre più vicino alla conquista del titolo, in Moto2 eè ancora tutto da definire, di conseguenza non mancano spunti di interesse anche per questo altro appuntamento stagionale del Motomondiale: ci si avvicina sempre di più alla fine, ogni singolo punto può fare la differenza. Grazie a SkySporte SkySportUno sarà possibile seguire in diretta tutti gli appuntamenti del fine settimana thailandese per tutte le categorie; su TV8 verrà invece trasmessa una sintesi ...

