Prodi: “M5s ha preso i voti dei ceti disagiati, serbatoio lasciato vuoto dal Pd. Meloni non ha stravinto? Frenata da ascendenze politiche” (Di mercoledì 28 settembre 2022) “Nelle ultime settimane sono stati i Cinque stelle a definirsi progressisti, sia pure in modo strumentale ma per i loro obiettivi molto intelligente. Per raccogliere i voti degli scontenti e dei ceti più disagiati, i Cinque stelle si sono spostati a sinistra, anche perché hanno trovato un serbatoio lasciato vuoto. E questa è una responsabilità anche del Pd“. A dirlo è l’ex presidente del Consiglio Romano Prodi analizzando i risultati delle elezioni politiche in un’intervista alla Stampa. Quanto al Pd, la campagna rosso-nero, buoni-cattivi non ha funzionato perché “Letta ha condotto una campagna di ragionamento e non di slogan. Forse non era il momento”. Prodi smentisce che sosterrà la vicepresidente dell’Emilia Romagna Elly Schlein ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 28 settembre 2022) “Nelle ultime settimane sono stati i Cinque stelle a definirsi progressisti, sia pure in modo strumentale ma per i loro obiettivi molto intelligente. Per raccogliere idegli scontenti e deipiù, i Cinque stelle si sono spostati a sinistra, anche perché hanno trovato un. E questa è una responsabilità anche del Pd“. A dirlo è l’ex presidente del Consiglio Romanoanalizzando i risultati delle elezioniin un’intervista alla Stampa. Quanto al Pd, la campagna rosso-nero, buoni-cattivi non ha funzionato perché “Letta ha condotto una campagna di ragionamento e non di slogan. Forse non era il momento”.smentisce che sosterrà la vicepresidente dell’Emilia Romagna Elly Schlein ...

roby_mazz : @swamilee Letta non ha l'autorevolezza di un Prodi che mise insieme Bertinotti e gli ex DC. Il PD avrebbe dovuto sc… - fattoquotidiano : Prodi: “M5s ha preso i voti dei ceti disagiati, serbatoio lasciato vuoto dal Pd. Meloni non ha stravinto? Frenata d… - palermomaniait : Elezioni 2022, Prodi: ''M5S raccoglie i voti di un Pd da rifondare'' - - MediasetTgcom24 : Prodi: 'I 5 Stelle riempiono vuoti di un Pd da rifondare' #Prodi #M5s #Pd - IlFattoNisseno : Elezioni, Prodi: 'M5S copre i vuoti di un PD da rifondare' -