Polonia e Bulgaria ai connazionali: 'Lasciate subito la Russia, se non volete essere reclutati' (Di mercoledì 28 settembre 2022) Il ministero degli Esteri della Bulgaria ha dichiarato che 'chiede ai suoi cittadini di astenersi dal viaggiare nella Federazione russa e raccomanda agli stessi di considerare la possibilità di ... Leggi su globalist (Di mercoledì 28 settembre 2022) Il ministero degli Esteri dellaha dichiarato che 'chiede ai suoi cittadini di astenersi dal viaggiare nella Federazione russa e raccomanda agli stessi di considerare la possibilità di ...

Agenzia_Ansa : UCRAINA | Anche Polonia e Bulgaria esortano tutti i loro concittadini che si trovano nella Federazione russa ad and… - Eurosport_IT : SIAMO IN FINALEEEEEEEEEE ?????? L'Italia Under 20 supera la Bulgaria in semifinale e affronterà la vincente di Belgio-… - PaoloPozzani : Stati Uniti, Polonia e Bulgaria ai connazionali: 'Lasciate subito la Russia' - Mondo - ANSA - Biagiothai : RT @AleksL74: L'ambasciata #USA a #Mosca chiede a tutti i cittadini americani di lasciare immediatamente la #Russia.. Ieri lo stesso appell… - LuigiF97101292 : RT @fisco24_info: Ucraina, Polonia e Bulgaria ai connazionali: 'Lasciate la Russia': (Adnkronos) - Temono che possa diventare più difficile… -