Polestar 3 - Il debutto della Suv elettrica è imminente

(Di mercoledì 28 settembre 2022) Il prossimo 12 ottobre sarà presentata la3. L'evento si terrà in Danimarca e l'arrivoSuvsegnerà un passaggio importante per il marchioGeely: il terzo modello del giovane brand è infatti quello destinato ai volumi di vendita maggiori e avrà il compito di aprire mercati dove fino a ogginon è stata presente, Italia inclusa. Dopo la 3 sarà la voltaSuv-coupé 4 eberlina-coupé 5, attese rispettivamente nel 2023 e nel 2024. La prima foto del posteriore. La3 era già stata mostrata con un teaserfiancata: oggi siamo in grado di vedere una nuova inquadratura del posteriore che svela il design dei gruppi ottici a Led e l'andamento curvo del tetto fino al lunotto. Gli ...

Ricordiamo, infine, che ad ottobre la casa automobilistica porterà alla3 , un nuovo SUV elettrico. [Foto spia: Autocar] Il migliori Smartphone Apple Apple iPhone 12 è in offerta ...... tra quattro anni, la Porsche 911 elettrica sarà pronta nel 2030 in seguito aldi Macan e le altre proposte ancora non completamente "green". La scalata di, come anticipato, sarà ... Articoli Il nuovo SUV elettrico Polestar 3 sarà svelato il prossimo mese. Il modello sarà offerto con una batteria da 107 kWh, che offre un’autonomia di oltre 600 km nel modello entry-level a lungo raggio, sec ...Ispirata alla concept Recharge, la nuova ammiraglia svedese avrà un powertrain 100% elettrico. Sarà la vettura più sicura mai realizzata dalla Casa ...