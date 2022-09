Pnrr, governo a lavoro sui 55 obiettivi per chiedere terza rata (Di mercoledì 28 settembre 2022) Il governo è al lavoro sui 55 traguardi e obiettivi da conseguire entro fine anno e che daranno diritto a richiedere a Bruxelles la terza rata di finanziamenti, pari a ulteriori 19 miliardi di euro. Lo fanno sapere da palazzo Chigi. L`azione del governo punta a realizzare in anticipo numerosi obiettivi, già a settembre e poi in ottobre, rispetto alla scadenza del 31 dicembre 2022. Si tratta di circa il 50% degli interventi, sui quali la Commissione europea eserciterà la sua valutazione.Tra le misure già realizzate ci sono la riforma delle commissioni tributarie, quella degli istituti tecnici e professionali, mentre si sta completando quella volta a garantire la piena capacità gestionale per i servizi idrici integrati; inoltre sono stati approvati i ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 28 settembre 2022) Ilè alsui 55 traguardi eda conseguire entro fine anno e che daranno diritto a ria Bruxelles ladi finanziamenti, pari a ulteriori 19 miliardi di euro. Lo fanno sapere da palazzo Chigi. L`azione delpunta a realizzare in anticipo numerosi, già a settembre e poi in ottobre, rispetto alla scadenza del 31 dicembre 2022. Si tratta di circa il 50% degli interventi, sui quali la Commissione europea eserciterà la sua valutazione.Tra le misure già realizzate ci sono la riforma delle commissioni tributarie, quella degli istituti tecnici e professionali, mentre si sta completando quella volta a garantire la piena capacità gestionale per i servizi idrici integrati; inoltre sono stati approvati i ...

