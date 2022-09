Pio e Amedeo, sapete come si sono conosciuti? Non lo immaginereste mai (Di mercoledì 28 settembre 2022) Cresce l’attesa per la nuova edizione di Emigratis di Pio e Amedeo: stasera in tv la celebre coppia pronta a divertire i telespettatori di Canale 5. Ma in pochi sanno… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di mercoledì 28 settembre 2022) Cresce l’attesa per la nuova edizione di Emigratis di Pio e: stasera in tv la celebre coppia pronta a divertire i telespettatori di Canale 5. Ma in pochi sanno… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

QuiMediaset_it : Dopo il successo di #FelicissimaSera @piodantini e @amedeogrieco tornano in prima serata su #Canale5 con… - tasteincarrot : Pio e Amedeo hanno proprio la faccia di due che votano fratelli d’Italia. - Whiskastz : Peggio della #Meloni ci sono sempre e comunque Pio e Amedeo con #Emigratis - radionumberone : Stasera parte #Emigratis su Canale 5, Pio e Amedeo sono stati nostri ospiti nel #PN1 con Miky e Andrea per parlarci… - zazoomblog : Emigratis torna in tv con la nuova edizione: ospiti della prima puntata e quanto dura il programma di Pio e Amedeo… -