VelvetMagIta : #Petra 2, un nuovo caso da risolvere: anticipazioni della seconda puntata #VelvetMag #Velvet - zazoomblog : Petra 2 un nuovo caso da risolvere: anticipazioni della seconda puntata - #Petra #nuovo #risolvere: - zazoomblog : Petra 2 anticipazioni di “Serpenti nel Paradiso” - #Petra #anticipazioni #“Serpenti - telodogratis : Petra 2: trama, cast, anticipazioni, dove vederlo in tv e in streaming -

Libero Magazine

Quest'ultimo, collaborando alle indagini, conquista, la quale si rende conto che il dottore è simile a lei più di quanto potesse immaginare., la seconda stagione.è una serie tv ...dovrà capire la vera natura delle relazioni che legano i sospettati per venire a capo di un caso più complesso del previsto, ci riuscirà Dopo le difficoltà che ha superato nella prima puntata ... Un nuovo caso per Petra: le anticipazioni del secondo episodio Petra 2, le anticipazioni (trama e cast) della seconda puntata in onda il 28 settembre 2022 su Sky Cinema Uno dalle 21.15. Personaggi ...Il 28 settembre va in onda su Sky Cinema Uno la seconda puntata di Petra, la serie tv con protagonista Paola Cortellesi: scopriamo tutte le anticipazioni ...