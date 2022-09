Pesistica paralimpica | Telesca è campione europeo con record

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 28 settembre 2022) Donatoconquista il titolo dinella categoria 80 kg, sollevando 205 kg, misura che gli permette di ritoccare ilContinentale da lui stesso precedentemente stabilito al WPPO St. Louis Parapan American Open Championship lo scorso luglio. Una gara strepitosa per l’atleta lucano entrato in gara con 195 kg, subito migliorati con 197. Nell’ultima prova, quella valida per l’oro, d’accordo con il suo tecnico Sandro Boraschi,tenta il tutto per tutto, cercando di migliorare i 200 kg sollevati negli USA solo pochi mesi fa: ecco quindi arrivare questi stratosferici 205 kg che gli regalano l’oroe anche l’oro nella competizione open. Un risultato tra l’altro fondamentale in ottica, visto che pone Donato ...