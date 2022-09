Periodo di prova nei contratti: come funziona dopo il decreto trasparenza (Di mercoledì 28 settembre 2022) Disciplinato dall’articolo 2096 del Codice civile il Periodo di prova ha lo scopo di permettere a datore di lavoro e dipendente di valutare la convenienza del rapporto di lavoro. Nel corso della prova, sono pienamente operativi gli obblighi e i diritti tipici del contratto di lavoro subordinato, con la sola particolarità che le parti possono recedere senza rispettare alcun obbligo in termini di preavviso, motivazione e forma scritta. Al contrario, terminata positivamente la prova, l’assunzione diviene definitiva ed il Periodo prestato si computa nell’anzianità di servizio. Nell’ottica di innalzare i livelli di tutela dei lavoratori, il decreto legislativo del 27 giugno 2022 numero 104, ribattezzato decreto “trasparenza”, in attuazione della direttiva ... Leggi su leggioggi (Di mercoledì 28 settembre 2022) Disciplinato dall’articolo 2096 del Codice civile ildiha lo scopo di permettere a datore di lavoro e dipendente di valutare la convenienza del rapporto di lavoro. Nel corso della, sono pienamente operativi gli obblighi e i diritti tipici del contratto di lavoro subordinato, con la sola particolarità che le parti possono recedere senza rispettare alcun obbligo in termini di preavviso, motivazione e forma scritta. Al contrario, terminata positivamente la, l’assunzione diviene definitiva ed ilprestato si computa nell’anzianità di servizio. Nell’ottica di innalzare i livelli di tutela dei lavoratori, illegislativo del 27 giugno 2022 numero 104, ribattezzato”, in attuazione della direttiva ...

