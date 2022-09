Perdite Nord Stream, “Impatti sull’intera biosfera”. A pagare sarà il clima (Di mercoledì 28 settembre 2022) (Adnkronos) – Il gas fuoriuscito dai gasdotti Nord Stream 1 e 2 nel tratto di mar Baltico tra Danimarca e Svezia, a seguito delle esplosioni, ribolle su una superficie fino ai 1.000 metri di diametro. E se le immagini destano preoccupazione, ad allarmare dovrebbe essere di più quello che non si vede. Perché il gas che si è riversato in acqua raggiunge velocemente la superficie per poi volatilizzarsi, ed è quello che sta fuori dall’acqua, ora, a dover fare i conti con questa presenza e con il suo potenziale di riscaldamento globale. A farne le spese sarà in primo luogo il clima. “Un evento del genere avrà sicuramente Impatti sull’ecosistema, a livello locale, ma in maniera più diffusa sull’intera biosfera”, dice all’AdnKronos Donato Romano, ricercatore dell’Istituto di ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 28 settembre 2022) (Adnkronos) – Il gas fuoriuscito dai gasdotti1 e 2 nel tratto di mar Baltico tra Danimarca e Svezia, a seguito delle esplosioni, ribolle su una superficie fino ai 1.000 metri di diametro. E se le immagini destano preoccupazione, ad allarmare dovrebbe essere di più quello che non si vede. Perché il gas che si è riversato in acqua raggiunge velocemente la superficie per poi volatilizzarsi, ed è quello che sta fuori dall’acqua, ora, a dover fare i conti con questa presenza e con il suo potenziale di riscaldamento globale. A farne le spesein primo luogo il. “Un evento del genere avrà sicuramentesull’ecosistema, a livello locale, ma in maniera più diffusa”, dice all’AdnKronos Donato Romano, ricercatore dell’Istituto di ...

