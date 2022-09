Perdite dal gasdotto Nord Sterm: quali conseguenze per l’ambiente? (Di mercoledì 28 settembre 2022) Martedì 27 settembre nel Mar Baltico sono state avvistate delle chiazze bianche di forma circolare. Si trattava del gas naturale fuoriuscito da Nord Sterm 1 e Nord Sterm 2, i principali gasdotti che collegano la Russia e l’Europa, che ribolliva sotto la superficie marina. Il danno ai condotti del gas sottomarini ha accresciuto le tensioni diplomatiche tra Russia ed Occidente, già ai minimi termini dopo lo scoppio della guerra in Ucraina. Si pensa ad un atto deliberato da parte di Mosca, un sabotaggio, in risposta alle sanzioni dell’Europa a Putin. Siamo comunque solo nel campo delle ipotesi. Ciò che è certo è che si sono create tre crepe, non di piccole dimensioni: una all’altezza dell’isola di Bornholm, in Danimarca, nel gasdotto Nord Sterm 2, e due in ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 28 settembre 2022) Martedì 27 settembre nel Mar Baltico sono state avvistate delle chiazze bianche di forma circolare. Si trattava del gas naturale fuoriuscito da1 e2, i principali gasdotti che collegano la Russia e l’Europa, che ribolliva sotto la superficie marina. Il danno ai condotti del gas sottomarini ha accresciuto le tensioni diplomatiche tra Russia ed Occidente, già ai minimi termini dopo lo scoppio della guerra in Ucraina. Si pensa ad un atto deliberato da parte di Mosca, un sabotaggio, in risposta alle sanzioni dell’Europa a Putin. Siamo comunque solo nel campo delle ipotesi. Ciò che è certo è che si sono create tre crepe, non di piccole dimensioni: una all’altezza dell’isola di Bornholm, in Danimarca, nel2, e due in ...

