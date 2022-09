Perché recito il Padre Nostro a mani giunte (Di mercoledì 28 settembre 2022) A mani giunte prego che mi si perdoni la preghiera a mani giunte. Per una vita ho recitato il Padre Nostro, durante la Messa, con le mani intrecciate, da qualche mese lo faccio a mani giunte. Non l’ho deciso: una certa domenica non sono riuscito a non farlo, e da allora è andata sempre così. Quasi tutti gli altri fedeli pregano con le braccia aperte, o comunque con i palmi delle mani verso l’alto: posizione corretta, paleocristiana, documentata sui muri delle catacombe. Eppure qualcosa, o qualcuno, mi obbliga a pregare a mani giunte, posizione medievale e francescana, testimoniata dagli affreschi della Basilica Superiore di Assisi. Purtroppo è una posizione pubblicamente avversata ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 28 settembre 2022) Aprego che mi si perdoni la preghiera a. Per una vita ho recitato il, durante la Messa, con leintrecciate, da qualche mese lo faccio a. Non l’ho deciso: una certa domenica non sono riuscito a non farlo, e da allora è andata sempre così. Quasi tutti gli altri fedeli pregano con le braccia aperte, o comunque con i palmi delleverso l’alto: posizione corretta, paleocristiana, documentata sui muri delle catacombe. Eppure qualcosa, o qualcuno, mi obbliga a pregare a, posizione medievale e francescana, testimoniata dagli affreschi della Basilica Superiore di Assisi. Purtroppo è una posizione pubblicamente avversata ...

