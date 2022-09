Perché non sono mai chiari? Questi segni adorano essere enigmatici (Di mercoledì 28 settembre 2022) Non parlano per indovinelli e usano sempre metafore quando potrebbero essere diretti: sono i segni zodiacali più enigmatici dell’oroscopo! Diciamoci la verità: tutti, di fronte a qualche ricordo imbarazzante o a qualche domanda troppo diretta, abbiamo cercato di glissare. Fare finta di niente, mandarla (come si dice a Roma) “in caciara”, essere enigmatici di proposito: L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di mercoledì 28 settembre 2022) Non parlano per indovinelli e usano sempre metafore quando potrebberodiretti:zodiacali piùdell’oroscopo! Diciamoci la verità: tutti, di fronte a qualche ricordo imbarazzante o a qualche domanda troppo diretta, abbiamo cercato di glissare. Fare finta di niente, mandarla (come si dice a Roma) “in caciara”,di proposito: L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

M_gabanelli : Il 36% degli aventi diritto e’ rimasto a casa. Forse perché non si sentivano rappresentati? In tal caso avrebbero… - borghi_claudio : Chi dice che è colpa di Salvini perché ha fatto proprio quello che lui gli aveva detto di fare... è... è... non mi viene la definizione. - Tommasocerno : “Non chiederti cosa può fare il tuo paese per te, chiediti cosa puoi fare tu per il tuo paese sosteneva Kennedy. Le… - ranocchia3 : RT @andrea_cangini: Incapace di trarre lezioni dai propri errori, #Salvini trascura l’ipotesi opposta: che gli elettori del Nord lo abbiano… - marco_ezra : No non sono un ipocrita di sinistra ecc ho solo paura che in quanto omosessuale dichiarato possa subire pestaggi e… -