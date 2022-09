“Perché ho il pizzetto blu”. Giovanni Ciacci, ora si spiega tutto: cosa è in realtà (Di mercoledì 28 settembre 2022) Molti telespettatori lo ricordano principalmente per essere stato uno dei simboli indiscussi dell’ormai cancellato factual targato Rai 2 e condotto, prima da Caterina Balivo e dopo da Bianca Guaccero, Detto Fatto. Là Giovanni Ciacci parlava di moda, la sua vita, visto che, da decenni, veste le star. Il costumista ora è nel cast del GF Vip 7 e ha tanto altro da raccontare a proposito del suo interessante trascorso di vita. Ma anche della sieropositività. Neanche una settimana che sta abitando tra le storiche mura del GF Vip 7, insieme a diversi vipponi, più e meno famosi, e già si è fatto più volte notare per la sua personalità, le sue tantissime ed avvincenti storie, ambientate nella settore della mondanità, per la sua vena ‘gossippara’. Ma Perché Giovanni Ciacci si tinge il ... Leggi su tuttivip (Di mercoledì 28 settembre 2022) Molti telespettatori lo ricordano principalmente per essere stato uno dei simboli indiscussi dell’ormai cancellato factual targato Rai 2 e condotto, prima da Caterina Balivo e dopo da Bianca Guaccero, Detto Fatto. Làparlava di moda, la sua vita, visto che, da decenni, veste le star. Il costumista ora è nel cast del GF Vip 7 e ha tanto altro da raccontare a proposito del suo interessante trascorso di vita. Ma anche della sieropositività. Neanche una settimana che sta abitando tra le storiche mura del GF Vip 7, insieme a diversi vipponi, più e meno famosi, e già si è fatto più volte notare per la sua personalità, le sue tantissime ed avvincenti storie, ambientate nella settore della mondanità, per la sua vena ‘gossippara’. Masi tinge il ...

