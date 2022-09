Perché Fratelli d' Italia non ha votato l' impegno a garantire il pieno diritto all' aborto in Liguria

sbonaccini : Chi vuole cambiare il PNRR senza rendersi conto che rischieremmo di perderne una parte delle risorse perché c’è un… - Sarasun39088003 : @FilSava Comunque quel video potrebbe anche essere falso, ma il problema esiste, credo sia importante anche ribadir… - FabrizioNigro : Fratelli d'Italia non sa che farsene del suo nuovo deputato che inneggiava a Hitler. È il classico caso tutto itali… - LuigiGelli : RT @ChiaraPrato13: A sant’Anna di stazzema fratelli d’Italia ha doppiato il PD. Cos’altro deve succedere perché il partito democratico si s… - corpodelledonne : #elezioni2022 Trovare il nemico 'facile' quello che non ci impone un'analisi seria, è lo sport di molti sui… -

...infatti caratterizzata da un susseguirsi di critiche al centrodestra e alla leader did'... " Meloni, rispetto a Berlusconi, non ha impicci giudiziari almeno per sé, ma ne hanno i suoiha ......La sentenza sarà impugnata dagli orfani Raimondo e Cira (per il Tribunale non aventi diritto... 'Di nuovo una discriminazione, questa volta tra. Due di loro non hanno alcun diritto, ma ...