“Perché è svenuta” Cristina Quaranta | dopo la paura al GF Vip 7 il motivo del malore

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 28 settembre 2022), tantaquando ènella Casa. Sono stati momenti concitati al GF Vip 7. Tutto è successo durante una chiacchierata tra Antonella Fiordelisi ed Elenoire Ferruzzi, quindi le urla: “Aiuto, aiuto, è”. Sentite le grida, si sono precipitate nella zona beauty dove le telecamere hanno inquadrato l’ex Non è la Rai in terra, priva di sensi. Chi era collegato con la diretta h24 del GF Vip 7 ha vistostesa al suolo e i primi soccorsi prestati dalle coinquiline, che cercavano di farla riprendere alzandole subito le gambe. Poi però è scattata la censura audio e video della regia. Leggi anche:: età, altezza, peso, figlia, ex marito, ...