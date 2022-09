Per il prossimo inverno l’Italia si sarebbe assicurata abbastanza gas da sopperire a qualsiasi taglio alle esportazioni dalla Russia, dice Bloomberg (Di mercoledì 28 settembre 2022) Secondo un’esclusiva di Bloomberg, per il prossimo inverno l’Italia si sarebbe assicurata forniture di gas sufficienti a colmare qualsiasi carenza anche nel caso in cui la Russia dovesse fare ulteriori tagli o addirittura interrompere del tutto le esportazioni di gas Leggi su ilpost (Di mercoledì 28 settembre 2022) Secondo un’esclusiva di, per ilsiforniture di gas sufficienti a colmarecarenza anche nel caso in cui ladovesse fare ulteriori tagli o addirittura interrompere del tutto ledi gas

