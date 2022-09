Pensione di reversibilità: nel 2023 cambia la normativa e arrivano aumenti forti, nuova domanda (Di mercoledì 28 settembre 2022) La Pensione di reversibilità è una delle misure più importanti che eroga l’INPS. Infatti proprio quando muore il coniuge la situazione per il superstite diventa assolutamente destabilizzante sia dal punto di vista psicologico che da quello economico. ANSAInfatti quando muore il coniuge non è soltanto la psiche a risentirne ma è anche la situazione economica che ovviamente cambia. Novità sulla reversibilità Proprio la Pensione di reversibilità garantisce alla vedova o al vedovo di poter beneficiare di un aiuto importante. PixabayMa dal 2023 arrivano delle novità che è importante conoscere e delle quali è importante tenere conto. Attualmente la quota riconosciuta per quanto riguarda la Pensione di ... Leggi su ildemocratico (Di mercoledì 28 settembre 2022) Ladiè una delle misure più importanti che eroga l’INPS. Infatti proprio quando muore il coniuge la situazione per il superstite diventa assolutamente destabilizzante sia dal punto di vista psicologico che da quello economico. ANSAInfatti quando muore il coniuge non è soltanto la psiche a risentirne ma è anche la situazione economica che ovviamente. Novità sullaProprio ladigarantisce alla vedova o al vedovo di poter beneficiare di un aiuto importante. PixabayMa daldelle novità che è importante conoscere e delle quali è importante tenere conto. Attualmente la quota riconosciuta per quanto riguarda ladi ...

JackTerron : mio fratello non è ricco, è un operatore call center. c'ha sul cc 2500€. mia madre non è ricca, campa con na pensio… - viaggiatore19 : @baggi_michela No. Ti Sopporta per la Reversibilità della pensione da parlamentare. - un_nomeacaso : @IlMici8 tolto il fatto che magari a qualcuno può piacere (la martellata) Non capisco, da etero, gli etero che non… - giastevenz : @lunastark81 Se mi mette per iscritto sul testamento che mi lascia la pensione di reversibilità quasi quasi ci poss… - l_honestly : @J_Cayman @julien170905 ?? Percepire stipendi da favola, vitalizi, e ha la reversibilità della pensione anche verso… -