"Pensavo dicesse cose intelligenti": umiliato da Rotondi in diretta tv | Video (Di mercoledì 28 settembre 2022) A SL'Aria Che Tira lo scontro si accende. Protagonisti Luca Sommi e Granfranco Rotondi. A iniziare, nella puntata di mercoledì 28 settembre su La7, il giornalista, autore televisivo e collaboratore del Fatto Quotidiano: "Lei ci sta dicendo che quando la Fiamma Tricolore prendeva il 5 per cento, stava con la Democrazia cristiana che prendeva il 30. Lei è una stella mobile, ora che la Fiamma sta al 30 per cento e la Dc non c'è più lei sta con la Fiamma". Immediata la replica del deputato di Fratelli d'Italia, che in collegamento con Myrta Merlino, interviene: "Se mi interrompe presumo che dirà una cosa intelligente". Ma Sommi prosegue: "È legittimo cambiare idea, per carità. Ma un ex democristiano che viene eletto in un partito di destra, oggi è tutto possibile". Anche in questo Rotondi non esita a rispondere: "Siete rimasti con la testa ..."

