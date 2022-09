zazoomblog : Pedopornografia pc sotto la lente in tutta Italia: perquisizioni anche in Sicilia e Calabria - #Pedopornografia… - wonderbi72 : @JediPerLItalia A Cremona è successo di peggio e non nei novax. Inchiesta su raccolta fondi associazione che voleva… -

Gazzetta del Sud

- Centro Nazionale di Contrasto allaOnline del Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni di Roma ha portato all'emissione di numerosi decreti di perquisizione nei confronti di ...In tutti i casi, contenevano una falsa citazione che chiedeva di comparire in un'aula di tribunale per reati che avevano a che fare con un'accusa grave e infamante come quella della. ... Pedopornografia, pc sotto la lente in tutta Italia: perquisizioni anche in Sicilia, Calabria e Puglia R. Kelly di nuovo condannato, dopo i trent'anni di carcere per vari crimini, una nuova sentenza rischia di aggiungere altri 20 anni ...Misura cautelare a carico di un insegnante di un paese dell’hinterland. Avrebbe tentato di adescare un’alunna con messaggi su Whatsapp ...