Pd | Orlando | ' nostra prima proposta sia salario dignitoso | presidi in luoghi lavoro' **

Roma, 28 set. (Adnkronos) - "Partiamo dalle idee e dalle proposte. Con l'inflazione agli attuali livelli, la prima proposta di legge e la prima campagna nel Paese del Pd deve essere per l'introduzione di un salario dignitoso per tutti i lavoratori. presidi di fronte a tutti i luoghi di lavoro". Così Andrea Orlando su twitter.

